49 Prozent Kursgewinn - das war die Ausbeute der Medigene Aktie aus dem Freitagshandel. Positive Nachrichten aus einer abgeschlossenen offenen klinischen Phase-I/II-Studie am Universitätsklinikum Oslo in Norwegen mit patienteneigenem (autologem) dendritischen Zell-Impfstoff in 20 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie ließen den Aktienkurs förmlich explodieren, diverse charttechnische Kaufsignale verstärkten den Trend dann ...