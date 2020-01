Evotec und Merck arbeiten zusammen - News aus den USA

In den USA hat Evotecs Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics mit dem Bau einer J.POD-Anlage für die Herstellung von Biologika für die späte klinische Entwicklung und kommerzielle Produktion begonnen. Dies teilt der TecDAX-notierte Biotech-Konzern am Dienstag mit. „Durch die platzsparende und kosteneffiziente modulare Bauweise wird J.POD zur bevorzugten Technologie für Pharma- und Biotech-Kunden, die cGMP-konforme Anlagen ...