Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik ist in Euroland im vergangenen Jahr stärker als erwartet ausgefallen, so die Analysten der DekaBank.Nach einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,9% im Jahr 2018 dürfte die Wirtschaftsleistung in Euroland im abgelaufenen Jahr nur um etwas mehr als 1% zugelegt haben. [ mehr