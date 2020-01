TUI will in der Sparte Hapag-Lloyd Cruises expandieren

Der Reisekonzern TUI kündigt an, die Aktivitäten von Hapag-Lloyd Cruises international auszubauen. Es kämen verschiedene Wachstums- und Finanzierungsmöglichkeiten infrage, meldet das Unternehmen am Mittwoch. „Die TUI führt dazu insbesondere Gespräche über Joint-Venture Strukturen wie TUI Cruises”, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Expandieren will man dabei im Luxus-Segment in Deutschland und benachbarten ...