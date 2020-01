Was die Bundestagsabgeordneten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung über die Organspende entschieden haben, war nicht nur in der Sache beachtlich. Der Vorgang selbst ist es auch. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entworfene sogenannte „doppelte Widerspruchslösung“ für Organspenden ist im Bundestag gescheitert, also ein Gesetzentwurf eines Mitglieds der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen. Das ist höchst selten

Der Beitrag Zur Erinnerung: Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.