Die neue Woche geht für die Aktionäre von Wirecard mit neuen Nachrichten des Unternehmens los: Gemeldet wird eine Kooperation der Aschheimer in China mit EasyTransfer. Eine neue Mobile Payment- und Loyalty-App ermögliche chinesischen Studenten ab sofort nahtloses, mobiles Bezahlen weltweit, kündigt Wirecard am Montagmorgen an. „Aufgrund seiner Bedeutung für einen ständig wachsenden Anteil internationaler chinesischer Studenten ...