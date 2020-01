Kann sich die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 50 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Im Gegensatz zum Gesamtmarkt startete die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) keineswegs erfreulich in das neue Jahr. Notierte die Aktie noch am 2.1.20 oberhalb von 50 Euro, so war sie im frühen Handel des 20.1.20 zeitweise bereits um 46,21 Euro zu bekommen. Dieser Kursrutsch konnte auch von den positiven Nachrichten des Unternehmens, wie beispielsweise den steigenden Absatzzahlen in China und der Bestätigung des Ausblicks für das kommende Jahr bislang nicht aufgehalten werden.

Kann die Daimler-Aktie, die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 62 Euro (RBC Capital Markets) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird, in den nächsten Wochen eine positive Kursreaktion zeigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.