T. Rowe Price Vertriebschef Kutschera: "Anleger jeglicher Couleur werden zunehmend fordernder"

e-fundresearch.com: Herr Kutschera, prinzipiell ist der Asset Management Vertrieb ja von hohen Fluktuationsniveaus geprägt – mit über 5 Jahren bei T. Rowe Price stellen Sie hier eine Ausnahme dar. Was ist der ausschlaggebende Grund und auf welche erzielten Meilensteine können Sie bereits zurückblicken?

Carsten Kutschera: Der Markteintritt von T. Rowe Price in Deutschland und Österreich vor gut fünf Jahren war Bestandteil einer breiteren strategischen Expansion des Hauses außerhalb der USA, vor allem in Europa und Asien. Mich reizte die Herausforderung, das Geschäft des unabhängigen Anbieters mit seiner kompetitiven Fondspalette in Deutschland und Österreich mit aufbauen zu dürfen. Mit meinen fünf Jahren bei T. Rowe Price stehe ich im Vergleich zu unseren Portfoliomanagern noch relativ am Anfang. Diese sind im Durchschnitt seit 17 Jahren im Unternehmen; unsere Kunden kennen dies an und schätzen die Stabilität. Über die letzten fünf Jahre ist es uns gelungen, das Geschäft beständig auszubauen und T. Rowe Price als nun nicht mehr ganz so „neuen“ Anbieter am Markt zu etablieren. Zu den Meilensteinen zählten schon nach recht kurzer Zeit abgeschlossene Vertriebsvereinbarungen mit sämtlichen gängigen Fondsplattformen, die Auflegung inzwischen mehrerer institutioneller Mandate und last but not least der erfolgreiche Aufbau eines diversifizierten Bestandes.

e-fundresearch.com: Seit diesem Sommer sind Sie für den gesamten T. Rowe Price Vertrieb in Mitteleuropa zuständig – wie wollen Sie das Haus in dieser Region mittelfristig positionieren? Welche Zielgruppen stehen dabei vor allem im Fokus?