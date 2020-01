„Die Lokomotive der Weltwirtschaft bremst ab.“ So beschrieben die Experten der Fondsgesellschaft Union Investment unlängst die relative Wachstumsschwäche im Reich der Mitte. Und tatsächlich: Hatte das chinesische Wirtschaftswachstum 2010 noch bei über zehn Prozent gelegen, so sank es in den folgenden Jahren kontinuierlich ab. Ende vergangenen Jahres lag es nach offiziellen Angaben bei 6,1 Prozent. Das ist deutlich mehr als in allen Industriestaaten, allerdings das geringste Wachstum seit rund 30 Jahren. Das selbst gesteckte Ziel der Kommunistischen Partei, das Bruttoinlands produkt zwischen 2010 und 2020 zu verdoppeln, könnte zwar noch so eben erreicht werden. Klar ist jedoch, dass die chinesische Wirtschaft deutlich an Dynamik verliert.

China muss sein Wachstumsmodell ändern



Dies liegt nicht nur an dem inzwischen bereits zwei Jahre dauernden Handelskonflikt mit den USA. Viele Probleme sind hausgemacht. So weisen Wirtschaftsexperten etwa auf die Überschuldung des Landes, die Konsumzurückhaltung seiner Bürger und auf die nach wie vor geringe Produktivität in Teilen der chinesischen Wirtschaft hin. So paradox es klingen mag, könnte das nachlassende Wachstum vor diesem Hintergrund dennoch als ein positives Zeichen gewertet werden. Signalisiert es doch, dass die chinesische Wirtschaft gewillt ist, anstelle eines rein quantitativen Wachstums künftig stärker auf ein qualitatives Wachstum zu setzen. Die Folgen wären weniger schuldenfinanziertes Wachstum und das Ende einer Industriepolitik, welche nicht wettbewerbsfähige und unproduktive Unternehmen bisher nur allzu häufig am Leben erhalten hat. Viele Beobachter halten das zurückgegangene Wachstum daher eher für eine gesunde Entwicklung als für einen Schaden. Denn am Ende des Transformationsprozesses würde die chinesische Wirtschaft wie eine reifere Wirtschaft zwar langsamer wachsen, dafür aber weniger anfällig sein. Gerade der chinesischen Wirtschaft würde eine erhöhte Resilienz gut tun. Schließlich ist sie seit 2010 nach den USA die zweitgrößte, beziehungsweise gemessen an der Kaufkraftparität, seit 2016 die größte Volkswirtschaft der Welt. Verliefe ihre Entwicklung stabiler und berechenbarer, wäre das auch für Investoren eine gute Botschaft.