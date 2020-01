Dieser Kreditrahmen verschafft Bluestone zunächst genügend finanzielle Flxibilität, um die detaillierte Planung und Konstruktion sowie Entwicklungsarbeiten auf seinem ‚Cerro-Blanco‘-Goldprojekt auf ein neues Level zu bringen. Zudem bekommt das Unternehmen mit Lundin Expertise frei Haus geliefert!

Wie der in Guatemala aktive zukünftige Edelmetallproduzent Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049/ TSX-V: BSR) mitteilte, hat man mit Natixis einen Kreditrahmen über 30 Mio. USD abgeschlossen, der mit einem günstigen Zinssatz von LIBOR + 0,45 % behaftet ist. Dieser verschafft Bluestone zunächst genügend finanzielle Flxibilität, um die detaillierte Planung und Konstruktion sowie Entwicklungsarbeiten auf seinem ‚Cerro-Blanco‘-Goldprojekt auf ein neues Level zu bringen.

Natixis ist ein nicht unbedeutendes, multinationales französisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Asset & Wealth Management, Corporate & Investment Banking sowie Versicherungen und Zahlungsverkehr spezialisiert hat. Natixis gehört zu Frankreichs zweitgrößter Bankengruppe und beschäftigt über ihre beiden Retail-Bankennetze, Banque Populaire und Caisse d’Epargne fast 16.000 Mitarbeiter in 38 Ländern.

„Die Kreditfazilität spiegelt eine starke Befürwortung des Projektes wider und wird es uns ermöglichen, Finanzierungsinitiativen weiter voranzutreiben und mit den Engineering- und Entwicklungsaktivitäten zu beginnen“,

verdeutlichte Darren Klinck, Präsident und ausscheidender CEO der Gesellschaft, was Peter Hemstead, CFO von Bluestone Resources noch um:

„Wir haben ein großes Interesse an der Projektfinanzierung erhalten und arbeiten derzeit mit einer Gruppe renommierter internationaler Minenfinanzierungsbanken und multinationaler Entwicklungsinstitutionen zusammen. Die Kreditfazilität von Natixis verschafft uns zusätzliche Zeit, die wir benötigen, um ein Projektfinanzierungspaket mit vorrangigen Verbindlichkeiten abzuschließen und ermöglicht es uns gleichzeitig, mit wichtigen Design- und Engineering-Aktivitäten zu beginnen”,

ergänzte.

Zudem freue man sich im Hause Bluestone Resources - https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-drilling-new-vei ... -, keinen geringeren als Jack Lundin als neuen CEO in das Managementteam und in den Verwaltungsrat berufen zu dürfen. Jack wird den Job von Darren Klinck übernehmen, der dem Unternehmen aber als Präsident erhalten bleibt. Im selben Zug wird Paul McRae nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch von seinem Vorstands-Amt zurücktreten, das er ebenfalls an Jack Lundin übergeben hat.

Jack Lundin ist ein erfahrener Bergbauveteran, der maßgeblich die Goldmine ‚Fruta del Norte‘ von Lundin Gold in Südecuador mitentwickelt hat. Diese Erfahrung sei eine hervorragende Ergänzung für das Bluestones Projekt, machte das Management klar. Zudem sammelte er ausgiebige Erfahrung in der firmeneigenen Lundin-Gruppe in verschiedenen Führungspositionen, wo er sich auch als Analyst einen guten Namen gemacht hat. Als Analyst war er zuletzt bei Lundin Norway AS, einer Tochtergesellschaft von Lundin Petroleum AB, tätig. Herr Lundin hat einen ‚Bachelor of Science‘-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Chapman University und einen ‚Master of Engineering‘ für Bergbau, den er an der University of Arizona erwarb. Neben seinen Bluestone Positionen sitzt er auch im Vorstand von Josemaria Resources Inc. (TSX: JOSE) und Denison Mines Corp. (TSX: DML).

Herr Lundin freut sich über seine neue Tätigkeit bei Bluestone Resources und sagte:

„Ich fühle mich geehrt, auf dem starken Bluestone-Fundament weiter aufzubauen zu dürfen, das das Bluestone Team in Vancouver und Guatemala in den vergangenen Jahren geschaffen hat.“

Die Partner, Aktionäre und Mitarbeiter ließ er noch wissen, dass sich durch seine Person das Unternehmensziel der Weiterentwicklung des Weltklasse-Goldprojektes ‚Cerro Blanco‘ nicht ändern werde. Es sei weiterhin oberstes Ziel, das Unternehmen aufzubauen und Werte für alle Beteiligten zu schaffen.

Die Familie Lundin war schon immer ein zuverlässiger Partner an Bluestones Seite und somit maßgeblich an der ersten Projektakquisition und Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt. Mit dem neuen Darlehen wird nicht nur eine weitere Ausbaustufe erreicht, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Lundin Gruppe noch einmal deutlich vertieft. Wie der Unternehmensmitteilung weiter zu entnehmen war, hat Bluestone nun auch Zugriff auf die technische und entwicklungstechnische Expertise der Lundin Gruppe, was ein weiterer nicht zu unterschätzender Mehrwert darstellt.

Mit diesem Darlehensanspruch, so denken wir, hat Bluestone Resources einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der starken technischen und finanziellen Unterstützung der Lundin-Gruppe, die sich bereits seit Jahren als treuer Wegbegleiter erweist, kann das ‚Cerro Blanco‘-Projekt, das sich immer deutlicher als eine noch unerschlossene hochgradige Goldlagerstätte darstellt, zu einer wahren Erfolgsstory ausgebaut werden. Somit sollte auch der Nachrichtenfluss, bei der Vielzahl der angestoßenen Projekte und Finanzierungssondierungen, weiterhin hoch und das Unternehmen ein spannendes Investment bleiben.

