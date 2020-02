Deutsche Bank will mehr als eine Milliarde Dollar bei US-Anlegern einsammeln

Die Deutsche Bank will ihr Tier-1-Kapital erhöhen und plant entsprechende Finanzierungsmaßnahmen. „Die Emission soll ein Benchmark-fähiges Volumen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar haben”, teilt der DAX-notierte Finanzdienstleister am Montag mit. Der zuständige Ausschuss des Aufsichtsrats hat der Emission der Wertpapiere bereits zugestimmt, so die Deutsche Bank am frühen Abend in ihrer Mitteilung. Platziert werden die ...