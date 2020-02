Ein wichtiges Element sind die Optionen für den Transport des Lithiummaterials von Manono zum Hafen und in der Studie werden die Optionen für die passendsten und kosteneffizientesten Möglichkeiten erläutert werden. AVZ hatte ein ganzes Team von Beratern damit beauftragt, die Schienensystem in der Region zu untersuchen, um die optimale Route zu bestimmen.

Wie AVZ zudem bekannt gab, sind auch die Arbeiten an der Entwässerung der Tagebaugrube auf dem Roche Dure-Pegmatit fast abgeschlossen, stehen nur noch kleinere Säuberungsarbeiten auf dem Boden der Grube an. Die Entwässerung der Grube wird es dem Unternehmen ermöglichen, weitere Bestimmungsbohrungen zu Material unterhalb von Roche Dure vorzunehmen, das zuvor nicht erreicht werden konnte.

Das wiederum wird AVZ dabei behilflich sein, die Ressourcen in der Kategorie geschlussfolgert in die Kategorie angezeigt hochzustufen und die Ressourcen in der Kategorie angezeigt in die Kategorie gemessen zu überführen. Wie das Unternehmen zudem erklärte, werden diese zusätzlichen Bohrungen und Beprobungen den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie nicht beeinflussen.

In der Zwischenzeit hat man bereits mit der Errichtung von Wohnanlagen auf dem Manono-Projekt begonnen. Das Camp soll dann den Namen Camp Colline tragen. Erste Arbeiten umfassen zudem die Errichtung einer Abwasserkläranlage, einer RO-Wasseraufbereitungsanlage (Reverse Osmosis) und zusätzlicher Stromversorgung für das Camp.

Wie AVZs Managing Director Nigel Ferguson erklärte, ist AVZ Minerals damit nicht länger ein Explorationsunternehmen, sondern stehe jetzt kurz davor, zu einer vollwertigen Bergbaugesellschaft zu werden. Wie Herr Ferguson weiter ausführte, sollen Finanzierungsvereinbarungen und Abnahmeabkommen auf die Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie folgen.

Das Manono-Projekt verfügt über angezeigte und geschlussfolgerte Ressourcen von 400 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 1,65% Spodumen, 715 ppm Zinn und 34 ppm Tantal. Diese Ressource ist in ca. 95% des Gesamtstreichens von Roche Dure enthalten.

