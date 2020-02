Goldman Sachs reduziert sein Engagement bei Evotec. Bisher hielten die Amerikaner 5,04 Prozent an Evotec. Davon entfielen 5,01 Prozent auf verschiedene Instrumente und 0,03 Prozent direkt auf Aktien.Am 6. Februar berührt Goldman Sachs jedoch die Schwelle von 5 Prozent. Seitdem hält die Gesellschaft noch 4,86 Prozent an Evotec. Bei den Instrumenten geht es in diesem Zusammenhang auf 4,83 Prozent nach unten. Zu den Instrumenten ...