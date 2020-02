(JK-Trading.com) – Die DAX-Bullen scharrten auch am Mittwoch mit den Hufen, schoben den deutschen Leitindex erneut auf neue Allzeithochs.

Wie bereits in den Betrachtungen der vergangenen Tage thematisiert, bleibt „Long“ oberhalb von 13.430/450 Punkten auf Stundenbasis das Gebot der Stunde. Oberhalb dieses Bereich bleibt auf Stundenbasis die Sequenz steigender Hochs und Tiefs intakt.

Wie allerdings bereits gestern geschrieben, wird die Luft auf der Oberseite ein wenig dünner: mit Ausblick auf den kleinen Verfall an der EUREX am 21.02. und dem erhöhten Open Interest geschriebener Calls auf die 13.800er Marke ist in dieser Region ein starker Widerstand seitens der jeweiligen Stillhalter zu erwarten.

Sollte ein Bruch höher ausbleiben und es zu einer (in meinen Augen überraschenden) Gegenbewegung inklusive Attacke auf den stündlichen Trend-Support um 13.430/450 Punkte kommen, würde mit einem Fall unter diesen Bereich als erste Zielregion der Bereich um 13.300 Punkte aktiviert.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading