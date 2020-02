AB-Experten zum Coronavirus: Epidemie könnte diese Branchen in China langfristig verändern

„Bei bisherigen Epidemien und Pandemien verwandelte sich die anfängliche Panik der Anleger stets in eine Schnäppchenjagd, sobald sich Anzeichen mehrten, dass die Krankheit unter Kontrolle war. Beim Coronavirus sind erfreuliche Nachrichten jedoch bisher ausgeblieben. Investoren werden daher beobachten müssen, wie verschiedene Branchen und Unternehmen auf unterschiedliche Weise von den Auswirkungen der Coronavirus-Krise betroffen sein werden und ihr Engagement gegenüber direkt betroffenen Unternehmen verringern. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass die Panik schnell in eine positive Dynamik umschlagen kann. Aus diesem Grund sollten sie ihr chinesisches Portfolio langfristig positionieren und auf die Möglichkeit einer deutlichen Erholung vorbereiten.“

Was erwartet also die chinesische Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten?