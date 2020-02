Die ersten Reaktionen an der Frankfurter Börse auf Wirecards Zahlen für 2019 fallen interessant aus. Nach einem kurzen Rückschlag bei den Indikationen für Wirecards Aktienkurs unmittelbar nach der Veröffentlichung der News haben diese sich mittlerweile wieder erholt und liegen oberhalb von 144 Euro. Möglich also, dass der DAX-notierte Fintech-Wert sich erneut an einem Ausbruch über die charttechnischen Widerstände am Bereich ...