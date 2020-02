Das ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da die Projektlizenz damit vollumfänglich den jüngsten Verordnungen des Ministers für Energie und Bodenschätze aus dem Jahr 2018 entspricht und man so nun noch größere Rechtssicherheit besitzt.

Freitag nach Börsenschluss in Kanada veröffentlichte Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / FSE NXFE) mehr als nur spannenden Nachrichten. Wie die Nickel- und Kobaltgesellschaft mitteilte, wurde die Lizenz für das Cyclops-Projekt des Unternehmens durch die Schiedsstelle der Republik Indonesien bei der Generaldirektion für Mineralien und Kohle und dem Ministerium für Energie und Bodenschätze der Republik Indonesien registriert.

Entscheidend aber ist unserer Ansicht nach die Nachricht, dass die Lizenz auch in eine Auslandsinvestitionslizenz umgewandelt wurde. Denn das dürfte bedeuten, dass der Weg für Beteiligungen potenzieller Partner aus dem Ausland frei ist!

Dahingehend äußerte sich auch Ranjeet Sundher, CEO von Pacific Rim Cobalt, der erklärte, dass die Genehmigung von Indonesiens Ombudsmann „ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, strategische Partnerschaften zu sichern und an der in Asien wachsenden Lieferkette für Batteriemetalle teilzuhaben“, sei.

Erst vor Kurzem hatte Herr Sundher im Interview mit GOLDINVEST.de Neuigkeiten zu möglichen Deal für die nähere Zukunft angedeutet! (Hier geht’s zum Video https://goldinvest.de/videos/video/466-pacific-rim-cobal-2020-wird-ein-spannendes-jahr)

2019 konnte Pacific Rim dabei mit einer ganzen Reihe von positiven Nachrichten aufwarten – neben Bohrergebnissen mit hohen Nickel- und Kupfergehalten auch erfreuliche Resultate erster Ausbringungstests am Material von Cyclops.

Die Nickel- und Kobaltvererzung auf dem Projekt liegt direkt unter der Oberfläche und so konnte das Unternehmen mit seinen Bohrungen schnell – und vergleichsweise kostengünstig – die bekannten historischen Ergebnisse bestätigen. Zahlreiche Bohrungen wiesen dabei Nickelgehalte von mehr als 1,5% auf und reichten bis zu 2,15% Nickel. Hinzu kamen Kobaltgehalte von bis zu 0,29%, ein für Kobaltvererzung hoher Gehalt.

Im laufenden Jahr will Pacific Rim Cobalt nun seine Strategie weiterverfolgen, die das ehrgeizige Ziel hat, das Unternehmen zu einem signifikanten Mitglied des Batteriemetallsektors zu machen.

Zu den für 2020 geplanten Aktivitäten gehören die Vorbereitungen der Kommissionierung und des Betriebs einer Pilotanlage des Unternehmens in Kanada, die hochreine Nickel- und Kobaltstriplösung zur Herstellung von batteriefähigem Nickel- und Kobalt produzieren soll. Aus den Ergebnissen der Pilotanlage will Pacific Rim die Informationen ziehen, um eine im Anschluss geplante Demonstrationsanlage in Indonesien entwerfen zu können.

Diese Demonstrationsanlage soll Nickel- und Kobaltprodukte herstellen, die den Spezifikationen des Marktes entsprechen können. Das wird nicht nur Pacific Rims Fähigkeit zur Herstellung eines Produkts nach Marktspezifikationen demonstrieren, sondern auch Informationen liefern, die später die Errichtung einer kommerziellen Anlage erlauben sollen.

Wir sind gespannt, wie es nun weitergeht – insbesondere angesichts der heutigen Neuigkeiten!

