Das sind überraschende und herausragende Neuigkeiten für die Lithium- und Zinngesellschaft AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ)! Medienberichten zufolge wird das Gebiet Manono, in dem das gleichnamige Projekt des Unternehmens liegt, zur Sonderwirtschaftszone deklariert.

Wie es auf der Website von Svein Media (Radio Svein) heißt, hat der Industrieminister der Demokratischen Republik Kongo am Samstag eine Delegation von AVZ in Kinshasa empfangen. Ziel des Treffens war demzufolge die Unterzeichnung eines Protokolls, zur Schaffung einer Sonderwirtschaftszone in der Region Manono, einem Gebiet in der Provinz Tanganyika.