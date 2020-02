Bei der Aktie der Deutschen Bank scheinen langsam die Gewinnmitnahmen die Oberhand zu gewinnen. Zumindest legt dies ein Blick auf den aktuellen Chart des DAX-Titels nahe, nachdem dieser seit Anfang Dezember von 6,28 Euro auf Freitag in der Spitze erreichte 10,37 Euro geklettert war. Deuteten sich gestern schon erste Schwächezeichen an, so fällt die Deutsche Bank Aktie heute um mehr als 2 Prozent auf derzeit 9,994 Euro zurück. Das ...