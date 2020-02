TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch von den Abgaben am Vortag mehrheitlich erholt. Der 'Apple-Schock' der am Dienstag belastet hatte, verlor angesichts der relativ gelassenen Reaktion der US-Börsen an Schrecken. Die japanischen Exporte waren zudem im Januar zwar weiter gefallen, allerdings nicht so stark wie befürchtet.

Auch ein Bericht zu möglichen Maßnahmen der chinesischen Regierung stützte. Das Land will Kreisen zufolge seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluglinien unter die Arme greifen. Dabei könne es um direkte Geldspritzen oder angeordnete Fusionen gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.