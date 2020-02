Northern Data zieht mit Canaan weiteren Partner an Land

Die m:access-notierte Northern Data meldet eine weitere Kooperation. Nach der Zusammenarbeit mit SBI Crypto, über die in der vergangenen Woche berichtet wurde, wird das Unternehmen nun auch mit Canaan Inc kooperieren, die im Bereich der Blockchain-Technologie aktiv ist. Die Zusammenarbeit solle bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) sowie in der Blockchain-Technologie und dem Betrieb von Rechenzentren erfolgen, kündigt ...