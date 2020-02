HumanOptics erhält Europa-Zulassung

HumanOptics hat die Zulassung am europäischen Markt für die Trifokal-Linse TRIVA-aA erhalten. Dies ist die erste Multifokallinse der Gesellschaft mit drei Brennpunkten. Mit der Linse kann man im Fern- und Nahbereich aber auch im mittleren Bereich sehen. Gemeint ist damit unter anderem der Einsatz am Computer.Der Produktionsstandort der neuen Linse liegt in Deutschland. ...