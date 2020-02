Dividendensaison 2020: Wie Anleger vom großen Geldsegen profitieren können

Airbag im Depot, der neue Zins, zuverlässige Einnahmequelle: Dividenden genießen einen erstklassigen Ruf. Wer nicht in Einzelwerte gehen möchte, kann auch auf spezielle Fonds zurückgreifen. Ein Überblick.

Im vergangenen Jahr haben die globalen Dividendenausschüttungen einen neuen Rekordstand erklommen. Nach aktuell veröffentlichten Zahlen des Vermögensverwalters Janus Henderson stiegen die weltweiten Dividenden im Jahr 2019 auf 1,43 Billionen US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (bereinigtes Wachstum). Vor allem Nordamerika, Japan und die Schwellenländer trugen zu diesem Ergebnis bei. Aber, so die Analysten: Zwar wurde der Vorjahresstand erneut übertroffen, der Anstieg der Dividenden sei allerdings so langsam wie zuletzt 2016 gewesen. Ursächlich sei das „schwierige weltwirtschaftliche Umfeld“.