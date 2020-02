„Warum ist es eine gute Idee, jetzt GoldMining-Aktien zu kaufen?“

Bereits Anfang des Jahres hatte der Preis für eine Feinunze Gold die Hürde von 1.600.- USD überschritten, war dann allerdings noch einmal bis auf rund 1.530,- USD zurückgefallen. Seitdem rangierte er in einer Range von etwa 1.550,- USD bis knapp 1.600,- USD, bis jetzt, wo endlich der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 1.600,- USD geschafft wurde.

Damit sollte Gold kurz vor einem erneuten Anstieg auf bis zu 1.750,- USD je Unze stehen. Laut ‚Point and Figure‘-Chart gibt es bei rund 1.640,- USD pro Unze ein neues Bestätigungssignal, das durchaus positiv ausfallen kann. Denn derzeit schaut es richtig gut aus, da auch die Grundstimmung am Markt für einen weiteren Aufschwung des Goldpreises spricht. Am Aktienmarkt hingegen könnte sich eine Korrektur anbahnen, wovon Gold allerdings zusätzlich profitieren sollte. Davon ausgehend davon, dass der Goldpreis auch auf USD-Basis auf ein neues Allzeithoch steigt, werden davon vor allem die noch günstigen Goldgesellschaften mit großer Ressourcenbasis überproportional profitieren!

Einer der Hauptprofiteure dürfte dann GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) sein!! Grund genug für uns ein Interview mit dem Mitgründer und Chairman Amir Adnani zu führen, der uns interessante Einblicke in das Unternehmen gibt.

Interview mit Chairman Amir Adnani auf Deutsch übersetzt:

Hallo Herr Adnani, vielen Dank dass Sie sich Zeit für ein Interview mit uns genommen haben, um uns neueste Informationen zu GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) zu geben.

Jörg Schulte: „Was bedeutet der Ausbruch des Goldpreises für GoldMining?“

Amir Adnani: „Der Ausbruch des Goldpreises hat zu einem Anstieg der GoldMining-Aktien um etwa 35 % seit Jahresbeginn geführt, was sie zu einem der ‚Best Performern’ unter den Minenaktien in Nordamerika macht. Ähnlich wie bereits im Jahr 2016 beweist GoldMining aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Goldprojekten in Nord- und Südamerika einmal mehr seine starke Hebelwirkung auf einen steigenden Goldpreis.

Da GoldMining seine Goldprojekte während der letzten Edelmetallbaisse auf sehr niedrigem Niveau gekauft hat, werden die Ressourcen des Unternehmens derzeit für den Gegenwert von nur 8,- USD pro Unze verkauft, basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens. Es gibt also selbst nach dem jüngsten Kursanstieg seit Januar 2020 noch enormes Aufwärtspotenzial bei den GoldMining-Aktien.“

Jörg Schulte: „Können Sie GoldMining bitte unseren neuen Lesern kurz vorstellen?“

Amir Adnani: „Seit unserer ersten Akquisition im Jahr 2012 hat sich GoldMining auf eine Multi-Jurisdiktion-Akquisitionsstrategie für Goldprojekte mit Ressourcenbasis in Nord- und Südamerika konzentriert.

Nach acht Jahren Akquisitionsarbeit im Bärenmarkt kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru, die sich bereits in einem Ressourcenstadium befinden. Darüber hinaus besitzt GoldMining eine 75 %ige Beteiligung am ‚Rea‘-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.

Unsere gesamten Anschaffungskosten zur Konsolidierung des aktuellen Portfolios belaufen sich auf 80 Mio. USD, verglichen mit über 800 Mio. USD der kombinierten historischen Marktkapitalisierung der Unternehmen, die unsere Projekte kontrollierten. Damit haben wir es geschafft, Goldressourcen für „zehn Cent pro Dollar“ zu erwerben.“

Jörg Schulte: „Welches sind die Kernpunkte des Unternehmens und wie wollen Sie noch mehr ‚Shareholder Value‘ generieren?“

Amir Adnani: „Größe, Größe und Umfang ist unsere Formel! GoldMining kontrolliert mit 10,5 Millionen ‚gemessene und angezeigte‘ Goldunzen und 12,4 Millionen ‚abgeleiteten‘ Goldunzen eines der größten Goldressourcen-Portfolios aller Gold-Explorations der Welt. Die Größe spielt eine wichtige Rolle, insbesondere in einer Zeit, in der die Goldproduzenten seit 2012 einen Rückgang ihrer Ressourcen und Reserven um über 40 % verzeichnet haben, was auf die Unterinvestition in die Exploration während des niedrigen Goldpreiszyklus zurückzuführen ist. Daher beabsichtigen wir als Unternehmen unser Portfolio mit unseren wertvollen Projekten weiter voranzutreiben.“

Quelle: GoldMining

Jörg Schulte: „GoldMining verfügt über mehr als 8,5 Millionen CAD in bar, wie investieren Sie dieses Kapital und wo sehen Sie GoldMining in 6 bzw. 12 Monaten?“

Amir Adnani: „Unser Unternehmen verfügt über eine starke Cash-Position und hat keine Schulden. Das letzte Mal, dass wir Eigenkapital zur Kapitalbeschaffung ausgegeben haben, war im Jahr 2016 bei 2,50 CAD. Wir arbeiten an weiteren Übernahmen und an der Berichterstattung über Ressourcenberichte, um unser aktuelles Portfolio zu erweitern.

Zudem beabsichtigen wir auch, unser Projektportfolio weiter voranzutreiben. Dies umfasst alles von der Lizenzierung, Genehmigung und Generierung von Explorationszielen, die alle den Wert des Portfolios erhöhen und die Projekte entlang der Entwicklungskurve bewegen.

Aufgrund der höheren Gehalte, die in der aktualisierten Ressourcenschätzung bei den Projekten ‚Sao Jorge‘ und ‚Yellowknife‘ in Brasilien bzw. Kanada angegeben sind, gehen wir davon aus, dass wir der Fortführung einer wirtschaftlichen Studie treu bleiben werden. Da auch für das kanadische Projekt eine historische Wirtschaftsstudie abgeschlossen wurde, glauben wir, dass wir uns dafür entscheiden werden, eine neue Wirtschaftsstudie auf der Grundlage der aktualisierten Ressourcenschätzung durchzuführen.

Die aktuellen 12-Monats-Analystenziele für unser Unternehmen sehen die Analystenhäuser Roth Capital Partners bei 4,50 CAD und H.C. Wainwright und Co. bei 5,75 CAD.“

Jörg Schulte: „Warum ist es eine gute Idee, jetzt GoldMining-Aktien zu kaufen?“

Amir Adnani: „GoldMining hat eine beständige Erfolgsbilanz mit führenden Goldprojekten. Wir sind eine hoch angesehene Junior-Minengesellschaft ohne Schulden und ausgezeichneter Expertise für Exploration aber auch als Projektentwickler.

Beim Goldpreishoch von etwa 1.375,- USD im Jahr 2016 handelte GoldMining bei rund 28,- USD pro Unze Gold, was einer Bewertung von fast dem Vierfachen des aktuellen Handelsniveaus des Unternehmens entspricht. Wenn GoldMining also wieder genau das Niveau erreicht, auf dem es 2016 schon einmal gehandelt wurde (und damals zu einem etwa 15 % niedrigeren Goldpreis als heute), werden diejenigen, die heute kaufen, ihre Investitionen vervierfachen.“

Jörg Schulte: „Vielen Dank für das interessante und informationsreiche Interview und auch dafür, dass Sie die Investoren immer wieder so umfangreich informieren. Für die weitere Entwicklung von GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) wünschen wir ihnen viel Erfolg und ein glückliches Händchen. Wir freuen uns schon darauf, über nächsten Entwicklungsschritte berichten zu dürfen, und ggf. ein weiteres Interview mit Ihnen zu führen.“

Fazit:

Das sind klare Worte des Mitgründers und Vorsitzenden, denen es eigentlich nichts hinzuzufügen gibt. Sollte der Goldpreis also wie erwartet weiter steigen wird GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD), das Unternehmen mit der weltweit größten Ressourcenbasis von bisher rund 23 Millionen Unzen Gold und etwa 2 Mrd. Pfund Kupfer zuzüglich eines Uran-Joint Ventures seinen mächtigen Hebel entfalten. Denn die derzeitige Bewertung von nur rund 8,- USD je Unze Gold sollte sich dann wenigstens in Richtung 25,- USD oder sogar mehr verschieben.

