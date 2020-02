FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag mit spürbaren Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Die Ausbreitung des Coronavirus insbesondere in Italien stützte die Festverzinslichen überwiegend. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,43 Prozent auf 175,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent.

In Europa erzielten die sicher geltende Staatsanleihen überwiegend deutliche Kursgewinne. Gegen den Trend in der Eurozone gerieten italienische Staatspapiere unter Druck. Die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraums ist in Europa derzeit am stärksten von der Virus-Ausbreitung betroffen. Fünf Menschen sind dort bereits gestorben.