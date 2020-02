Ein kurzer Blick, ein bisschen tippen – das Handy lenkt schnell ab, auch am Steuer. Dabei ist es Autofahrern streng verboten, das Smartphone oder andere elektronische Geräte während der Fahrt zu bedienen. Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) verlangt von allen aktiven Verkehrsteilnehmern, ständige Vorsicht, um andere nicht zu gefährden. Fahrer, die dennoch das Handy nutzen, riskieren ihren Versicherungsschutz. Ist ein Unfall auf die Nutzung eines elektronischen Geräts am Steuer zurückzuführen, schränken viele Kfz-Versicherungen den Schutz ein. In einigen Situationen und unter bestimmten Bedingungen ist es aber erlaubt, das Smartphone im Auto zu nutzen – auch als Fahrer.

Laut StVO ist die Bedienung eines Smartphones für Fahrer untersagt. Dazu zählt nicht nur das Telefonieren, sondern auch das Nachrichtenschreiben, Googeln und Fotografieren. Grundsätzlich ist jede Nutzung des Handys verboten, wenn das Gerät in die Hand genommen werden muss. Das bedeutet: Telefonieren mit einer Freisprechanlage oder einem Headset und die Bedienung des Handys mittels Sprachsteuerung sind erlaubt, da das Smartphone nicht in die Hand genommen werden muss. Eine weitere Ausnahme sind lange Wartezeiten bei abgeschaltetem Motor. Steht das Fahrzeug und ist der Motor aus – etwa im Stau oder an einer langen Rotphase zum Beispiel vor Bahnübergängen –, darf das Handy auch am Steuer in die Hand genommen werden. Aber: Eine Start-Stopp-Automatik gilt nicht als abgeschalteter Motor, hier ist das Smartphone für Fahrer weiterhin verboten.

Handy als Navigationsgerät im Auto

Wird das Smartphone als Navigationsgerät genutzt, stellt das keinen Verstoß dar – solang das Gerät nicht mit den Händen bedient wird. Wer die Route also vor Fahrtbeginn einstellt und das Navi während der Fahrt nur per Sprache steuert, hat keine Strafen zu befürchten. Ein kurzer Blick auf das Display ist in Ordnung – zum Beispiel, wenn das Gerät in einer speziellen Halterung steckt.

Ist eine Smartwatch am Steuer illegal?

Befindet sich die Smartwatch am Handgelenk des Autofahrers, ist ein kurzer Blick auf das Gerät nicht strafbar – wie bei einer analogen Uhr auch. Die Bedienung der Smartwatch ist jedoch verboten, wenn der Fahrer seine Aufmerksamkeit vom Verkehr abwenden muss. Es ist also nicht erlaubt, Nachrichten über die Smartwatch zu schreiben oder Apps auf dem Gerät zu bedienen. Wird der aktive Verkehrsteilnehmer beim Bedienen der Smartwatch erwischt, drohen Strafen aus dem Bußgeldkatalog.

Mit Handy am Steuer erwischt – die Strafen

Wer bei der Nutzung des Smartphones oder eines anderen elektronischen Geräts am Steuer entdeckt wird, muss mit verkehrsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Für die Handybedienung während der Fahrt sieht der aktuelle Bußgeldkatalog eine Geldbuße von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg vor. Kommen durch den Handyverstoß Personen oder Sachen zu Schaden, werden Geldbußen bis 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Übrigens ist die Nutzung eines Smartphones auch für Fahrradfahrer verboten. Werden sie mit dem Gerät in der Hand erwischt, müssen sie 55 Euro zahlen. Wer einen Bußgeldbescheid wegen eines Handyverstoßes bekommen hat, aber mit der verhängten Strafe nicht einverstanden ist, kann prüfen, ob sich ein Einspruch lohnt.