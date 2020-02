Lufthansa, Deutsche Bank, Wirecard – die erste Welle ist durch

Die Börsen waren bei 13.800 überverkauft, doch dass es so schnell nach unten geht, hätten wohl die wenigsten Akteure am Aktienmarkt erwartet. Nun sind wir auf einer stabilen Unterstützungszone gelandet. Von 12.450-12.500 Punkten holte der Markt mehrfach Luft. Eine Erholung ist nun überfällig. Wir empfehlen Discount-Calls auf die Verlierer der letzten Tage und haben jeweils ein Produkt mit Cap am Geld herausgesucht: Wirecard (HZ59F9), Lufthansa (HZ48YJ) und Deutsche Bank (MC4L6L)