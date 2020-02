YOC hat am Mittwoch vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Das Berliner Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 14,5 Millionen Euro auf 15,1 Millionen Euro. „Insbesondere die zu Beginn des im Geschäftsjahres 2018 in den Markt eingeführte proprietäre Technologieplattform VIS.X wickelte ein deutlich gestiegenes Handelsvolumen ab”, so das Internet-Werbetechnologieunternehmen. Auf EBITDA-Basis soll der Gewunn von 0,4 ...