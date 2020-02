Erneut Federn lassen muss heute Ballard Power. Nach dem Absturz von Montag und der gestrigen Konsolidierung zieren heute wieder rote Vorzeichen die Kurstafel. Dabei steht der Kurs unmittelbar davor, wieder in den einstelligen Bereich abzurutschen. Ob das nun der Anfang vom Ende oder nur eine Verschnaufpause war, lesen Sie im großen Sonderreport zum Thema Wasserstoff. Einfach hier herunterladen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, das 1979 von Geoffrey Ballard gegründet wurde. Dabei hat die Aktie in den vergangenen 25 Jahren eine wahre Berg- und Talfahrt hinter sich. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf nur noch 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013.

