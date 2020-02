Bei Evotec gibt es eine deutliche Veränderung in der Aktionärsstruktur. Diese betrifft Morgan Stanley. Die Amerikaner hielten bisher 6,52 Prozent an Evotec. Dabei handelte es sich vor allem um verschiedene Instrumente. Am 20. Februar hat sich die Situation deutlich verändert. Seitdem hält Morgan Stanley 11,57 Prozent an Evotec.0,69 Prozent davon werden in Aktien gehalten, die weiteren 10,88 Prozent entfallen auf Instrumente. ...