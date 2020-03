Columbia Threadneedle CIO zum Corona-Virus: Phase der Übertreibung ist nah

Anleger sollten sich die Frage stellen, ob sie die aktuellen Marktereignisse infolge des Corona-Virus für ein strukturelles Phänomen halten oder für eine vorübergehende Erscheinung. „Das ist nichts Strukturelles“, sagt Moore. „Daher dürften wir an einen Punkt gelangen, an dem die Märkte überreagieren. Denn sie extrapolieren ein temporäres Phänomen und behandeln es damit wie ein dauerhaftes.“

Kurzfristig gibt es Columbia Threadneedle zufolge durchaus Risiken. Diese beträfen vor allem die Liquidität von Privatpersonen und auch von einigen Unternehmen. Komme die Aktivität zum Erliegen, sprich gingen die Menschen nicht mehr zur Arbeit beziehungsweise verkauften die Unternehmen nichts mehr, trockne der freie Kapitalstrom aus. Gleichzeitig blieben Verbindlichkeiten bestehen. Moore: „Anleger, die nicht genug Liquidität haben, verkaufen tendenziell das, was sie können – nicht das, was sie sollten. Das führt am Markt zu Fehlpreisungen von Risiken und Chancen.“