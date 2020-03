Newron Pharmaceuticals hat am Donnerstag Zahlen für 2019 und einen Ausblick auf das laufende Jahr gemeldet. Das Biotech-Unternehmen weist einen Anstieg der Gesamterträge von 4,03 Millionen Euro auf 7,04 Millionen Euro aus, unter anderem aufgrund von 2,28 Millionen Euro an Einnahmen aus einer Meilensteinzahlung für das Medikament Xadago, das in Japan zugelassen wurde. Die Xadago-Umsatzbeteiligungen wuchsen von 4,03 Millionen Euro auf ...