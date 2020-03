Neuer ESG-ETF von Invesco: ähnliches Profil wie der S&P 500 Index bei besseren Nachhaltigkeitswerten

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs bei Invesco, erklärte: „Aus unserem intensiven Austausch zu ESG-Themen mit unterschiedlichen Investoren wissen wir, dass die Anlageziele zum Teil deutlich variieren. Mit dem Mainstreaming von ESG wird es unserer Ansicht nach zunehmend wichtig werden, geeignete Lösungen zu finden, zum Beispiel für Fiduziare, die eine treuhänderische Verantwortung für die Generierung auskömmlicher Renditen haben.“

Die Indexmethodik ist gleichermaßen robust und einfach. Der Index bildet die besten 75% der Unternehmen mit den höchsten S&P Dow Jones Index ESG-Scores in jedem Sektor ab. Die Indexkomponenten werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Neben dem in Bezug auf die ESG-Kriterien schwächsten Quartil der Unternehmen in jedem Sektor schließt der Index auch Unternehmen aus, die in der Tabakindustrie tätig sind oder mit umstrittenen Waffen handeln bzw. diese produzieren, sowie Unternehmen, die nicht an den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) ausgerichtet sind bzw. schlechte UNGC-Werte aufweisen. Das Ergebnis ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 311 Unternehmen mit branchenführenden ESG-Profilen umfasst.

„Wir freuen uns, in Europa gemeinsam mit Invesco den Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF an den Markt zu bringen“, sagte Reid Steadman, Global Head of ESG Indices bei S&P Dow Jones Indices. „Inzwischen berücksichtigen immer mehr Investoren in ihren Kernportfolios ESG-Faktoren. S&P Dow Jones Indices begegnet dieser Entwicklung mit der Bereitstellung innovativer ESG-Indizes, -Daten und -Analysen für globale Marktteilnehmer, damit diese ihre Anlagen besser mit ihren Werten abstimmen können.“