Corona-Heilmittel-Phantasie, gesponsert vom US Verteidigungsministerium...

Rums, da ging die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß! Ähnlich heftig wie die Pfeife von Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel explodierte gestern der Kurs dieser Aktie aufgrund von aufregenden News. Doch am Ende passte doch etwas nicht so ganz!

Der Corona Virus hat seit 100 Jahren die erste Pandemie ausgelöst. Die Auswirkungen sind drastisch und je länger diese Pandemie dauert, desto zerstörerischer werden die Auswirkungen für die Weltwirtschaft sein. Darum ist es nicht vermessen zu sagen, dass den vielversprechendsten Kandidaten für ein Heilmittel/Impfung beinahe unbeschränkte Mittel zur Verfügung stehen werden.

WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) hat den Rückhalt vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dem US-Verteidigungsministerium, dem U.S. Center for Disease Control & Prevention und anderen US Bundesbehörden!

Die aktuelle News versetzte die Anleger in Verzückung, doch Intraday Gewinnmitnahmen drückten den Kurs wieder fast auf Ausgangsniveau. Trotzdem war diese Meldung für die Aktionäre besonders wichtig. Das beweist der Rekordumsatz, sowohl an der Heimatbörse in Übersee als auch hier in Deutschland.

Unabhängige Untersuchungen legen einen neuen Ansatz zur Hemmung der Virusreplikationsfähigkeit einer Reihe von Viren, einschließlich dem Coronavirus, nahe.

WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) gibt bekannt, dass sein Lizenzpartner Moleculin Biotech, Inc. (Nasdaq: MBRX) mit einer führenden staatlich finanzierten Forschungseinrichtung in den USA eine Vereinbarung getroffen hat, um das patentierte Portfolio molekularer Inhibitoren, einschließlich des Medikamentenkandidaten WP1122, auf antivirale Eigenschaften zu testen. Untersucht werden eine Reihe von Viren, einschließlich dem Coronavirus.

D WP1122 soll die Glukoseversorgung, den das Virus zur Vermehrung benötigt, unterbinden. Man baut praktisch in das „Vemehrungsgetriebe“ ein Zahnrad ein, das keine Zähne hat. Kann sich das Virus nicht vermehren, gibt es auch keine Erkrankung oder die Erkrankung kann geheilt werden, sofern diese nicht zu weit fortgeschritten ist.

Hier sprechen wir meiner Ansicht nach von einem möglichen Medikament gegen den COVID19-Virus. MEINUNG AUTOR

Brillante News, die den in der Meldung erwähnten den Lizenzpartner, Moleculin Biotech, Inc. (Nasdaq: MBRX), fast 40% zulegen ließen.

Fakt ist, dass sich WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) und Moleculin Biotech, Inc. (Nasdaq: MBRX) bezüglich der Verwertung des Medikamentenkandidaten WP1122, die Welt aufgeteilt haben. WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R)besitzt die Verwertungsrechte für 30 europäische Länder + Asien und Russland (Quelle).

Fakt ist auch, dass Moleculin Biotech, Inc. (Nasdaq: MBRX) seit der Bekanntgabe, dass die WP1122 Forschungen, die an der Medizinischen Abteilung der Universität von Texas in Galveston (UTMB), im speziellen die Abteilung Center for Biodefense and Emerging Infectious Diseases, zusammen mit dem Galveston National Laboratory durchgeführt werden, in der Spitze über 100% zugelegt hat (Quelle).

Die Forschungen werden von NIAID, dem US-Verteidigungsministerium, und dem U.S. Centers for Disease Control & Prevention und anderen Bundesbehörden finanziert wird (Quelle).

Dies macht deutlich, dass die Aktie von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R), allein wegen der jüngsten Meldung, erheblichen Aufholbedarf hat. MEINUNG AUTOR

DR. WALDEMAR PRIEBE – GENIE UND MASTERMIND HINTER WPD PHARMA

Dr. Waldemar Priebe ist der Gründer von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) und hat augenscheinlich gute Beziehungen zur Wall Street. Denn er ist auch der Gründer von Reta Pharmaceuticals (NASDAQ: RETA), einem „3-Milliarden-Dollar-Brocken“, deren Aktie in den letzten Jahren von 11 auf 260 Dollar (US) stieg, ferner von CNS Pharmaceuticals (NASDAQ: CNSP) und auch Gründer von Moleculin Biotech (NASDAQ: MBRX). Alle diese Firmen arbeiten in der Krebsforschung (Bauchspeicheldrüsen Krebs, Leukämie, Gehirntumore, Augenkrebs) auch zusammen.

Prof. Dr. Priebe, gebürtig aus Polen mit deutschen Wurzeln, ist eine weltweit anerkannte Koriphäe und hat über 210 Fachartikelin Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem hat seine Arbeit zu über 75 Patenten geführt. Er hat mehrere nationale und internationale Konferenzen organisiert und war mehr als 150 Mal als Dozent eingeladen.

Priebe ist mit über 31 Mio. Aktien auch Hauptaktionär von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) – 56 Mio. Aktien liegen allein bei Insidern.

Für mich ist aber WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) die bei weitem beste Wahl aus dieser Selektion, denn während die NASDAQ-Unternehmen (CNS Pharma, Moleculin) ihre Forschungsgelder über Kapitalerhöhungen aufnehmen müssen, ist WPD Pharmaceuticals in der glücklichen Lage, immer wieder EU-Förderungen in erheblichem Ausmaß zu erhalten!

Insgesamt flossen schon 100 Mio. USD in die Entwicklung der Arzneimittel-Entwicklungspipeline von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R), mit Schwerpunkt auf Augenkrebs, Hirntumor, Leukämie und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zuletzt flossen Zuschüsse in Höhe von ca. 14 Mio. USD vom „Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung“.