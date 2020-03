Akasol rechnet mit Nachholeffekten nach der Corona-Krise

Akasol wird trotz vieler Werksschließungen in der Automobilindustrie weiter produzieren. Man werde den Serienproduktion sowie den Prototypen- und Musterbau unter verschärften Hygiene- und Gesundheitsschutzvorkehrungen für die Mitarbeiter vorerst aufrechterhalten, kündigt der Hersteller von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge am Mittwoch an. In der eigenen Lieferkette sei die Versorgung mit Teilen für die kommenden Monate ...