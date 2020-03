Was war das bisher für eine Börsenwoche! Seit Mitte Februar kannten die Kurse in Folge der Corona-Pandemie nur eine Richtung: Nach unten. Doch in dieser Woche kommt endlich das erste Aufbäumen. So verzeichneten die großen Indizes teilweise historische Kursgewinne. Aber reicht das?

