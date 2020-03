Interview mit Robert Jacob von Deine Tür GmbH

Trotz einer zunächst recht kleinen Zielgruppe ist die Idee aufgegangen, diese Massivholz-Türen auch online zu verkaufen. Wir haben uns damit nicht nur neue Kundensegmente erschlossen, sondern das hat wiederum auch andere Hersteller sowohl von gängigeren Innenraumtüren als auch exklusiveren Türen aufmerksam werden lassen. Seitdem haben wir das verfügbare Produktsortiment auf DEINE TÜR stetig erweitert.

Wenn man dann DEINE TÜR konsequent vom Kunden her und nicht aus Herstellerperspektive denkt, versteht man schnell, dass man auch Boden und Fließen anbieten muss. So haben wir heute auch knapp 4.000 Bodenbeläge und Fliesen im Angebot. Das Sortiment wächst stetig und ein Ende des Wachstumstrends ist nicht in Sicht.

Wo wird dabei aus Kundensicht die meiste Unterstützung benötigt? Und welche Hilfe bietet DEINE TÜR dahingehend an?

Die Customer Journey ist vergleichsweise lang und komplex. Das Informationsbedürfnis des Kunden ändert sich entlang der Customer Journey zudem deutlich. Die schwierigste Entscheidung für den Kunden betrifft zu Beginn das Finden des richtigen Produkts: Was möchte ich? Welches Modell passt zu mir? Welche Oberfläche ist praktisch? Ein ganz einfaches Beispiel: Einer jungen Familie mit Kleinkindern im Haus empfehlen wir immer Türen mit einer robusten CPL-Oberfläche. Die hält es auch mal aus, wenn der Spielzeug-Bagger dagegen fährt. Aber auf „CPL“ muss man als junges Paar erstmal kommen.

Für Kunden, die hohe Design-Ansprüche haben, bieten wir natürlich auch das passende Modell. Unser Premium-Sortiment ist ein wenig kostenintensiver, es sind dann aber auch keine Standard-Türen, sondern geschosshohe, wandbündig und / oder stumpfeinschlagende Sonderanfertigungen.

Wir helfen unseren Kunden dann bei der Entscheidung mit sogenannten Inspirationsinhalten. Sie geben Orientierung nach Wohnstilen, Alltagseigenschaften, Designtrends oder Spezialangeboten. Die umfangreichen Filter greifen dem Kunden zusätzlich unter die Arme. Natürlich beraten wir auch per E-Mail oder Telefon.

Wenn der Kunde sich dann auf ein Produkt festgelegt hat, folgt das Thema Technik. Da jeder Kunde individuell ist, hat er bei uns auch jede Menge Konfigurationsmöglichkeiten. Meistens sagt sich der Kunde an dieser Stelle: „Ich bin mir unsicher. Was ist das und wofür kann ich das gebrauchen“? Wir stellen dann spezielle How-to-Inhalte zur Verfügung. Aber auch Dank unseres Profi-Checks sind unsere Kunden auch nach dem Kauf bestens beraten. Hier prüfen unsere Experten nochmal die technische Plausibilität und sprechen bei Bedarf noch einmal mit Kunde und Hersteller.

Der große Vorteil von DEINE TÜR ist außerdem unser Bildercontent. Damit wird dem Nutzer das Produkt nahezu haptisch vor Augen geführt. Wir haben mit einem hohen Volumen viel in den Bereich Bild-Content investiert. Mittlerweile sind ca. 80 Prozent aller Bilder unsere eigenen und meist bessere als die der Hersteller selbst.

Was haben Sie in Zukunft noch geplant?

Mit der Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesen und Haustüren haben wir definitiv den Schritt zur Plattform gemacht. Wir sind nicht mehr nur Hersteller, sondern ein Bauelemente-Händler mit dem Hintergrund eines ehemaligen Massivholztüren-Herstellers.

Wir werden in der Zukunft unser Sortiment erweitern und unsere Dienstleistung noch mehr vom Kunden her denken. Alles, was der Hausherr in der Phase des Hausbaus oder der Renovierung benötigt, ob nun Information oder Produkt, wird ergänzt. Wir werden noch datengetriebener werden, um die Bedürfnisse des Kunden noch besser befriedigen zu können. Dabei werden auch Nischen, wie spezielle Funktionstüren, für uns auch immer interessanter.