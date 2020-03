Die Deutsche Wohnen will eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie ausschütten. Die Analysten von Independent Research hatten mit 0,94 Euro gerechnet. Deutsche Wohnen richtet jedoch einen Hilfsfonds über 30 Millionen Euro ein. Damit sollen Mieter in Härtefällen unterstützt werden. Daher liegt die Dividende etwas unter den Schätzungen.2020 will Deutsche Wohnen ein FFO I von rund 540 Millionen Euro erwirtschaften. Das bereinigte ...