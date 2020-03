Die Corona-Pandemie reißt längst nicht in allen Wirtschaftszweigen das operative Geschäft in den Abgrund. So meldet Northern Data am Montagmorgen, dass man angesichts der Corona-Virus / COVID-19-Pandemie mit einem massiven Anstieg der Nachfrage nach Rechenkapazitäten konfrontiert sei. Vor allem von zwei Seiten stammt die Nachfrage: „Einerseits werden von Pharmakonzernen und Forschungseinrichtungen weltweit erstmals großflächig ...