Die Förderung hat die Form von Gutschriften auf die Körperschaftssteuer in Bezug auf Projekt-Assets, die die Tochtergesellschaft des Unternehmens namens Mangan Chvaletice s.r.o. erwerben will. Ausgehend von geeigneten Assets im Wert von rund 2,4 Mrd. Tschechischen Kronen, das sind laut Euro Manganese rund 137 Mio. CAD, könnte sich die Steuergutschriften auf rund 470,3 Mio. Tschechische Kronen oder ca. 27 Mio. CAD belaufen!

Sehr erfreuliche Neuigkeiten hat gestern am späten Abend die Mangangesellschaft Euro Manganese (TSXV / ASX EMN / WKN A2N6V9) veröffentlicht! Wie das Unternehmen, das das für die Batterieherstellung wichtige Metall Mangan aus gewaltigen Abraumhalden aus der Sowjet-Zeit „recyceln“ will, nämlich mitteilte, ist der Antrag auf Investitionsförderung für das Chvaletice-Projekt vom Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik genehmigt worden!

Diese Steuergutschriften werden zusätzlich zu den steuerrechtlich zulässigen Abschreibungen gewährt, die auf geeignete Assets möglich sind. Die Steuergutschriften werden auf die körperschaftliche Einkommenssteuer angerechnet, die Mangan Chvaletice auf Gewinne, die das Projekt abwerfen könnte, zahlen müsste.

Marco Romero, President und CEO von Euro Manganese sieht die heutige Entscheidung als sehr wertvolle Unterstützung des Unternehmens durch die tschechische Regierung. Wie der Unternehmenslenker weiter ausführte, mache das Team von Euro Manganese trotz aller Turbulenzen an den Märkten und der Auswirkungen des Coronavirus auf die Märkte „exzellente Fortschritte“ an allen entscheidenden Fronten in Bezug auf die Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice. Im Unternehmen rechne man weiterhin damit, zu Europas einzigem Primärproduzenten hochreiner Manganprodukte zu werden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, zudem nachhaltig produzierte Batterierohstoffe am meisten benötigt werden, um die schnell wachsende europäische Elektromobilbranche zu beliefern.

Wir sehen die heutigen Neuigkeiten als weitere Bestätigung, dass Euro Manganese an einem europaweit bedeutenden Projekt arbeitet, das zudem noch ohne Bergbau und die damit einhergehenden schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt auskommt.

In Zeiten der Coronakrise rückt vieles andere in den Hintergrund und Euro Manganese fliegt ohnehin noch unter dem Radar der meisten Investoren. Da das Unternehmen in der Entwicklung des Chvaletice-Projekts aber bereits weit fortgeschritten ist, sich schon in Verhandlungen mit potenziellen Kunden befindet und, wie jetzt deutlich wird, auch über die Unterstützung der tschechischen Regierung verfügt, sollten Anleger die bereit sind, hohe Risiken einzugehen, das Unternehmen unserer Ansicht nach zumindest schon einmal auf die Watchlist nehmen.

GOLDINVEST.de wird weiter berichten!

