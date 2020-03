mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank will Dividende zahlen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kündigt für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenzahlung an. Je mwb Aktie wolle man einen Betrag zwischen 0,15 Euro und 0,18 Euro ausschütten nach 0,05 Euro zuvor, so der Finanzdienstleister am Dienstag. Über den Vorschlag müssen die Aktionäre der Gesellschaft auf der kommenden Hauptversammlung am 15. Juli noch entscheiden.„Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist noch ...