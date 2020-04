Coronakrise: Asset Manager plädiert für Dividendenstopp

In einem Brief an die Kunden des zu Natixis Investment Managers gehörenden Vermögensverwalters schreibt Mirova CEO Philippe Zaouati: „Die Corona-Pandemie destabilisiert Wirtschaft und das Leben der Menschen. Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle von uns in Portfolios gehaltenen Unternehmen, keinerlei Entscheidungen zu treffen, welche die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gefährden könnten“.

Dividendenzahlungen dürfen Stabilität eines Unternehmens keinesfalls gefährden