Medios optimistisch für 2020

Medios hat am Mittwoch Zahlen für das Jahr 2019 und einen Ausblick auf das Jahr 2020 veröffentlicht. „Für das Geschäftsjahr 2020 gehen wir von einem weiterhin anhaltenden Wachstum aus”, sagt Matthias Gärtner, CFO des Unternehmens. Inklusive der Akquisition der Kölsche Blister GmbH rechnet die Gesellschaft in diesem Jahr mit einem Umsatz von 610 Millionen Euro bis 670 Millionen Euro. Auf EBITDA-Basis will Medios einen ...