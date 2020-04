An der Wiener Börse hat am heutigen Donnerstag der Handel mit drei neuen Tranchen einer OMV-Unternehmensanleihe begonnen. Zusammen kommt der Nominalwert der Tranchen auf 1,75 Milliarden Euro. „Das macht diese Transaktion zur größten Corporate Bond-Emission eines österreichischen Unternehmens an der Wiener Börse”, so der Wiener Börsenbetreiber.Die Tranchen der Anleihe des Ölkonzerns laufen über 4, 8 und 12 Jahre und ...