( JK-Trading.com ) – Der DAX hat am Mittwoch erneut stark Schlagseite erlitten – statt einer rettenden FED auf schwache US-Wirtschaftsindikationen, blieb die Hilfe diesmal allerdings aus.

In der Tat zeigte sich der DAX von Beginn des Handelstages schwach, die schwachen Wirtschaftszahlen aus den USA ab 14:30 Uhr sorgten dann für den bereits in der gestrigen Analyse thematisierten Bereich um 10.400 Punkte, resultierend in weiterem Abwärts-Momentum.

In der Tat dürften die am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsindikationen unterstreichen, wie signifikant der durch den Corona-Shutdown getriggerte, konjunkturelle Abschwung wohl sein wird.

So wurden die Einzelhandelsumsätze für März auf einem Allzeittief von -8.7% (MoM) veröffentlicht, der US Empire Manufacturing für den Monat April markierte mit -78.2 Punkten ebenfalls ein Allzeittief.

Mit Ausblick auf Donnerstag und dem zu erwartenden nächsten, katastrophalen Print, der die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die vergangenen vier Wochen auf über 20 Millionen befördern dürfte, ist mein Ausblick für den US-Aktienmarkt und somit auch für den DAX, eher trüb.

Der Hauptfokus im DAX liegt nun klar auf der Region um 10.100/150 Punkte, ein Fall unter dieses Level trübt das Bild auf Stundenbasis weiter ein, machte in den Wochenschluss einen deutlichen Fall unter das 10.000er Level möglich.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading