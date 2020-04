Weihnachtsfeier Ideen trotz Corona Überzeugende Weihnachtsfeier trotz Corona In der heutigen Zeit sehnen sich alle nach einem Stück Normalität. Keiner weiß, wie weit im voraus geplant werden kann oder wann der Betrieb im Unternehmen wieder normal ablaufen kann. Der Druck steigt, womöglich kommt es zu Umsatzeinbußen und Kurzarbeit. Irgendwie wird versucht, sowohl die Mitarbeiter als auch das Unternehmen zu schützen. Da fällt der erste Gedanke nicht unbedingt auf die großen Firmenevents oder ein ausgelassene Weihnachtsfeier. Vor allem, da das Budget nun oftmals nicht mehr viel hergibt und sich momentan kaum einer einen normalen Ablauf vorstellen kann. Doch schneller als man sich vielleicht denkt, steht Weihnachten wieder vor der Tür. Dann fallen wieder Geschenke und Besuche am Glühweinstand an, besonders, nachdem wir hoffentlich diese aktuell schwere Zeit hinter uns gelassen haben. Dann darf es endlich wieder herzliche Umarmungen geben, der Glühwein darf geteilt werden und Zeit mit Freunden und Kollegen darf natürlich auch nicht fehlen. Dann darf zur Feier, dass alles endlich überstanden wurde, eine Weihnachtsfeier eigentlich nicht fehlen! Doch was ist, wenn das Budget 2020 geschrumpft ist und nun das Ansehen der Rechnung des letzten Firmenevents, bei dem noch das teuerste und schickste Restaurant gebucht wurde, so richtig weh tut? Da muss eine Änderung her, aber ohne auf den Spaß eines tollen Abends oder Tages verzichten zu müssen.

Weihnachtsfeier für kleines Budget und großen Spaß

Bei jeder Weihnachtsfeier, genau wie bei Firmenevents, möchte der Chef seinen Angestellten und Mitarbeitern etwas besonderes bieten. Das Geschäftsjahr lief gut, der Gewinn war ordentlich und der Umsatz wurde mal wieder gesteigert. Klar, dass da Firmenevents nicht fehlen dürfen. Da darf es gerne mal etwas teurer werden. Doch 2020 ist ein besonderes Jahr, das hat es uns allen von Beginn an bewiesen. Das Corona-Virus hat uns zu so manch ungeplanten und neuen Handlungen gezwungen, auf vieles musste verzichtet werden. Manche Unternehmen haben es dabei besonders schwer. Umsatzeinbußen, sowie Kurzarbeit bedrohen das Geschäftsjahr 2020. Haben wir es endlich geschafft, ist die Freude groß. Da muss eigentlich eine ausgelassene Weihnachtsfeier, allein schon als Ersatz für alle verpassten Firmenevents, her, doch der Geldbeutel sieht deutlich magerer aus als die letzten Jahre. Eins darf dabei nicht aus den Augen gelassen werden: bei der Weihnachtsfeier sollte es vor allem auf den Spaß und das Zusammensein ankommen, nicht auf das Budget! Mit ein wenig Kreativität und Mut, etwas neues auszuprobieren , ist das kein Problem. Auch mit einer kleinen Kasse können Firmenevents oder speziell die Weihnachtsfeier zu einem großen Erfolg werden und viel Begeisterung bei allen Teilnehmern auslösen.