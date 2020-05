Der Schock, ausgelöst durch die signifikanten Aktienmarktverluste im März, saß auch im April bei vielen Anlegern zunächst noch tief.

06.05.2020 - Der Schock, ausgelöst durch die signifikanten Aktienmarktverluste im März, saß auch im April bei vielen Anlegern zunächst noch tief. Dramatische Prognosen hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie wurden durch die ersten Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt sowie düsteren Konjunkturdaten untermauert.

Dennoch dominierten die Aktienmarktbullen den abgelaufenen Monat, häufig unterstützt durch das Argument, dass die Liquiditätsflut der Zentralbanken und die staatlichen Hilfsprogramme das schlimmste verhindern werden und Aktientitel angesichts der hohen Anzahl negativ rentierender Anleihen als einzig rationale Anlagemöglichkeit verblieben. Es bleibt allerdings weiterhin schwer abzuschätzen, ob die Aktien bereits ihren kurstechnischen Tiefststand in dieser Wirtschaftskrise durchlaufen haben, da dies aus unserer Sicht vorrangig von der Dauer der Pandemie, dem Umfang und dem Zeitrahmen wirtschaftlicher Einschränkungen und dem Vertrauen der Bevölkerungen und Anleger in die Staaten und Notenbanken bzw. auch ihrer Konsumbereitschaft abhängt. Darüber hinaus ist noch nicht abzuschätzen, welche Schäden durch den möglicherweise dauerhaften Ausfall wichtiger Unternehmen in den globalen Produktionsketten oder die Verschuldungsproblematik einzelner Staaten in der Zeit nach der Pandemie entstehen werden.