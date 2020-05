Mologen verkauft Lefitolimod und Enandim an Gilead Sciences

Die insolvente Mologen verkauft ihre wichtigsten Vermögenswerte an Gilead Sciences. Für Aktionäre dürfte der Deal dennoch keine Veränderung an der Perspektive, das hier der Totalverlust ansteht, bringen: „Der sich aus dem Kaufpreis ergebende Zufluss an die Insolvenzmasse wird voraussichtlich eine Quote für Insolvenzgläubiger ermöglichen, aber wahrscheinlich nicht zur vollständigen Befriedigung aller Insolvenzforderungen ...