Wirecard – Rally am Montag?

Für deutsche Privatanleger gibt es seit Jahren nichts spannenderes als Wirecard. Doch manch einer zockt mit der Aktie ohne es überhaupt zu wissen. Manche Vorwürfe am Finanzmarkt halten sich lange und beständig und sind trotzdem grundfalsch. So wird Zertifikaten oft vorgeworfen, man wisse nicht, worin man überhaupt investiere und was am Ende dabei rauskäme. Wir wollen dies einmal vorrechnen für ein ganz gewöhnliches Bonuszertifikat auf Wirecard. Am Sonntag folgt in unserem Börsenbrief das nächste große Wirecard-Spezial. Wir haben unsere Abonnenten in den vergangenen Tagen täglich mit Infos versorgt. Am Freitag gab es eine explizite Warnung vor Spekulationen auf fallende Kurse. Dass nur wenige Stunden später eine marktbewegende Ad-Hoc folgt, konnten wir natürlich nicht genau wissen. Manchmal kommt eben zum Gefühl das nötige Glück…

Die Kennnummer lautet DFD39V. Dieses Bonuspapier weist eine Barriere auf von 60 Euro und eine Laufzeit bis 25.6.21. Es kostet in etwa so viel wie die Aktie und hat zwei mögliche Auszahlungen. Variante eins – die Aktie sinkt nie bis zum Fälligkeitstag unter 60 Euro. Dann gibt es eine Auszahlung von 100 Euro, dem Bonuslevel. Egal, ob sie dann bei 61 oder 99 Euro notiert. Liegt sie drüber oder drunter, also unter 60 oder über 100, gibt es das, was die Aktie kostet. Klarer geht es kaum, oder?

Im Fondsbereich ist das schon anders. Dies zeigen in diesen Tagen die Volks- und Raiffeisenbanken. Quasi das Pendant zur Sparkasse, dem Verkaufskanal der Deka. Wobei man präziser sagen müsste, dass Union Investment gemeint ist, sowas wie der Vertriebs- und Verkaufskanal für aktiv gemanagte Fonds der Volksbanken. Union Investment sorgt dafür, dass deutsche Rentner mit Wirecard spekulieren und zwar ungewollt. Übrigens unter anderem jene Rentner, die im sogenannten Lehman-Skandal der Zertifikatebranche am Ende nach Abrechnung und Einigung der vermeintlich wertlosen Lehman-Zertifikate weit besser dastanden als landläufig vorher vermeldet. Nur wollte diese gute Nachricht dann keiner mehr schreiben oder lesen.

Doch zurück zur so beliebten Trading-Aktie Wirecard, der wir in unserem Börsendienst in den letzten Wochen alle 3-4 Tage ein Spezial widmen. In gleich vier Fonds von Union Investment lag der Anteil an Wirecard-Aktien nach jüngsten Daten bei 1,7% bzw. 1,8%. Konkret in den vier Fonds „UniFonds“, „UniDeutschland“, „Uniglobal“ und im „Uniglobal Vorsorge“. Wie der Börsendienst Finanz-Szene gezeigt hat, liegen im „Uniglobal Vorsorge“ große Teile des Vermögens der der knapp zwei Millionen Riester-Fondssparpläne der Union. Bei den anderen beiden Fonds ist die Gewichtung von Wirecard exorbitant hoch, da sie wie der Name sagt sehr breit weltweit streuen sollten. Und weltweit ist Wirecard in Sachen Börsenwert nun mal eine ganz kleine Nummer.

Übrigens sind die Volksbanken nicht allein. Auch Tim Albrecht, Fondsmanager bei der DWS, hat seine Fonds mit Wirecard randvoll gepackt. Die jüngsten Daten zeigen, dass er langsam beginnt abzubauen an Bestand. Was am Ende bei den Fonds rauskommt, das weiß kein Mensch. Anders als beim Zertifikat. Da sind die Bedingungen glasklar und transparent. So zeigen Zertifikate und Fonds, dass manchmal kompliziert doch einfach ist und einfach dann ziemlich kompliziert sein kann.