Fintech: Wann kommen Fusionen & Übernahmen wieder in Gang?

In den letzten Jahren ist es im Fintech-Sektor zu außerordentlich zahlreichen Fusionen und Übernahmen gekommen, insbesondere im Bereich Zahlungsdienstleistungen. Im letzten Jahr kam es beispielsweise zu drei Mega-Fusionen zwischen Zahlungsdienstleistern aus den USA. Als Folge dieser Transaktionen sind US-Zahlungsdienstleister mittlerweile weit größer und profitabler als ihre europäischen Pendants.

Allgemein war 2019 ein Rekordjahr im Hinblick auf Fusionen und Übernahmen im gesamten Fintech-Sektor, nicht nur im Bereich Zahlungsdienstleistungen. Außerdem war es ein hervorragendes Jahr, was die Gesamtinvestitionen in Fintech angeht. Das Volumen der globalen Fusionen und Übernahmen stieg von 91 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 auf ein Rekordhoch von 97,3 Mrd. Dollar im Jahr 2019. Gleichzeitig ging die Zahl der vereinbarten Transaktionen von 622 auf 426 zurück, so die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG.1